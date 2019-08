Ubriachi alla guida, controlli rafforzati: un italiano e un francese denunciati

Altri due cittadini sono stati denunciati dalla polizia stradale per guida in stato di ebbrezza. A seguito del rafforzamento dei controlli estivi, gli agenti nella serata del 18 agosto hanno denunciato un 50enne italiano. Quest'ultimo, a bordo della sua moto tipo Ktm, nel comune di Occhieppo Superiore, ha perso il controllo del mezzo procurandosi ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Gli accertamenti dei medici dell'ospedale hanno evidenziato alcol in corpo per un valore di 2,33. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Due giorni dopo, nella serata del 20 agosto a Cavaglià sulla sp. 143, è stato controllato un 37enne francese a bordo di una Peugeot. L'uomo è risultato positivo al test per una valore di 0,82.