Musica ad alto volume e odori in condominio: doppio intervento dei carabinieri

Sono state due le chiamate alla centrale operativa, nella serata di ieri, per la richiesta di intervento da parte dei carabinieri. La prima è in un condominio di Salussola dove la musica è stata ritenuta molto alta. In effetti, la pattuglia intervenuta ha invitato un 28enne ad abbassare il volume per non recare disturbo ai residenti.

Nel secondo caso invece la causa dell'intervento dei militari è stato il cattivo odore derivante da un alloggio in fase di ristrutturazione, a Biella in via Bolzano. Ma i militari non hanno riscontrato anomalie.