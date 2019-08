Incidente questa notte all'1,40 a Biella in via per Tollegno, all'altezza del locale Road Runner. A scontrarsi un'automobile Fiat Punto condotta da una 24enne e una motocicletta Suzuki 600 con in sella un 21enne di Cossato. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano dall'ambulanza del 118 in codice giallo. La dinamica dell'incidente verrà stabilita dai carabinieri di Vigliano.