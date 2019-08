Cerrione: intera casa svaligiata dai ladri

Rincasando il proprietario di 59 anni nota la porta sfondata della casa che affitta a due inquiline e avverte i carabinieri. Il fatto è successo ieri pomeriggio alle 15,40 in via XX settembre a Cerrione. Lo stabile è stato infatti visitato dai ladri in tutti e due gli appartamenti. Al piano terra dove abita una donna di 38 anni i malviventi hanno portato via diverso oro. Al primo piano, essendo in vacanza, non è stato possibile quantificare il reale danno subito. Indagini affidate ai carabinieri.