Anziani state attenti! Non fatevi raggirare dai finti tecnici dell'acqua o dell'Enel o avvocati

Se ci fosse un problema con l'acquedotto i gioielli, i soldi, l'oro e l'argento non subirebbero alcun danneggiamento e quindi non necessitano di essere messi al sicuro nel frigorifero. Se ci fosse un problema per un famigliare non si viene avvisati telefonicamente e pagare dunque cauzioni varie da un avvocato o da un carabiniere. E così anche per problemi Enel. Sono purtroppo troppe le truffe ai danni delle persone anziane che quasi quotidianamente, nel Biellese come nel resto d'Italia, sono le vittime predestinate dei malviventi. Anche in questi giorni, infatti, è arrivata l'ennesima truffa ai danni di una donna di 80 anni di Biella. Dalla pensionata si è presentato un uomo che parlava bene l'italiano e anche il dialetto piemontese, alto 1,75, corporatura media, carnagione olivastra, capelli scuri e corti. Dopo breve colloquio la donna ha fatto entrare il finto tecnico dell'acquedotto che paventava le solite problematiche di inquinamento, controllo delle tubazioni o eventuali danneggiamenti. E come al solito ha chiesto di mettere all'interno di un sacchetto oro, argento, denaro e di introdurlo nel frigorifero. Poi, distraendo la donna, è scappato con i gioielli e 400 euro in contante. Indaga la polizia.