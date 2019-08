"Degrado alla chiesa di San Maurizio": il Pd chiede alla Giunta se ha intenzione di intervenire urgentemente

"Quali interventi intendono intraprendere a tutela della chiesetta di San Maurizio per conservarne la testimonianza ed evitarne il progressivo decadimento?". E' l'interrogazione fatta dalla minoranza del Pd, da parte dei consiglieri Marco Cavicchioli, Diego Presa, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi, al sindaco Claudio Corradino e all'assessore al verde pubblico Davide Zappalà.

"La chiesetta di San Maurizio in corso Lago Maggiore, antica testimonianza di un insediamento tardo romanico, monumento nazionale di proprietà comunale posto all'ingresso della città, come si evince dalle foto allegate, presenta segni di evidente e crescente degrado -precisano i consiglieri-. In particolare, anche a causa dei recenti eventi atmosferici, sono notevolmente peggiorate le condizioni del tetto mentre l'intensa vegetazione interna ed esterna necessita di interventi essenziali e urgenti di manutenzione. Ritenendo che la sostituzione delle tegole mancanti e la rimozione del verde infestante e della vegetazione sporgente dal sottotetto, oltre a quella esterna che sta lambendo il retro dell'edificio siano interventi quanto mai necessari per evitare di comprometterne la stabilità e di causare pericolose infiltrazioni d'acqua, oltre a prevenire la disgregazione muraria per eccessivo sviluppo radicale".