Amazon cerca nuovi magazzinieri

Amazon recruiting day, lunedì 26 agosto dalle 14 al Centro per l’Impiego di Vercelli di via Fratelli Laviny 67. L'agenzia Adecco selezionerà operatori di magazzino per il centro distribuzione Amazon di Vercelli. Le persone interessate (che devono essere maggiorenni) possono presentarsi munite di curriculum vitae e intanto candidarsi online attraverso il seguente link CLICCA QUI. La posizione, cui possono candidarsi persone maggiorenni, prevede lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.