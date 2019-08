Allerta gialla in Piemonte, nuovi temporali all'orizzonte

E' confermata allerta gialla per temporali fino a domani sul Piemonte. A riferirlo, poco fa, il bollettino dell'Arpa Piemonte che recita: “Attesi temporali di forte intensità tra la notte odierna e la mattinata di domani dovuti alla saccatura di origine atlantica che sta apportando, a più riprese, aria più fresca in quota e flussi umidi nei bassi strati che causano diffuse condizioni di marcata instabilità”.

“In particolare la formazione di un minimo di pressione in quota sul Golfo Ligure in serata intensifica l’afflusso di umidità a ridosso della fascia pedemontana alpina determinando fenomeni temporaleschi con associata grandine pioggia e forti venti dapprima sul Piemonte settentrionale in successiva estensione al settore occidental – prosegue Domani pomeriggio avremo un'attenuazione dell'instabilità, ma la stazionarietà della bassa pressione in quota sull'Italia tirrenica manterrà nuvolosità estesa anche per i giorni successivi”.