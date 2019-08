Crisi di Governo, Pichetto: "Non inciuci andare subito al voto"

“Bisogna riconsegnare velocemente la parola agli italiani per consentire la nascita di un governo stabile e che rappresenti la volontà popolare. Le comunicazioni di oggi in Senato del presidente Conte hanno messo fine a un governo che ha approfondito la crisi, ha impoverito le famiglie e le piccole e medie imprese e isolato l’Italia nell’Ue. Forza Italia chiede, quindi, elezioni e non inciuci di Palazzo“. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio.