Voli panoramici su Monte Rosa e Cervino, c'è ancora tempo per vivere un'esperienza unica con AirStar

Domenica 25 agosto sarà l’ultima data di voli dell’estate 2019 organizzata da Airstar Aviation che darà la possibilità di vivere un’esperienza unica, volando sopra lo splendido paesaggio dei monti.Un panorama indimenticabile, con due differenti tours a disposizione: il primo volerà sopra il Monte Rosa ed i suoi magnifici paesaggi; il secondo volerà sia sul Monte Rosa che sul Monte Cervino.

Il prezzo è di € 120 a persona (per il giro sul Monte Rosa) e di € 230 (per il giro sul Monte Rosa e sul Monte Cervino) con possibilità di realizzare un buono regalo.Il decollo avverrà da Scopello (VC) in via Giara, vicino al Ristorante "Baruffa", dalle ore 9.Per info e prenotazioni: 391 7635919 - info@airstaraviation.com