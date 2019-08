In Valle Cervo arriva l'Happy Campers

Due giorni di escursioni in montagna. Domani, mercoledì 21, e giovedì 22 agosto si terrà in Valle Cervo l'Happy Campers, scampagnata e pernottamento in montagna con guida naturalistica di madrelingua inglese alle piane di Montesinaro per ragazzi di 13-16 anni.

Il gruppo sarà composto da massimo 15 partecipanti, con attività e giochi in inglese, storytelling e marshmallow intorno al fuoco. Il ritrovo sarà alle 15 davanti al municipio di Rosazza con trasferimento a Piedicavallo in autobus. In caso di maltempo, l'attività potrà essere rimandata o cancellata.

L'iscrizione è gratuita e la prenotazione obbligatoria al numero 339.6303460 o alla email proloco@prolocorosazza.it