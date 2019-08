Ha subito diverse fratture, ma non è più in pericolo di vista l'alpinista torinese che sabato era precipitato per una trentina di metri da una parete del Monte Bianco, a monte del rifugio Monzino.

Il 53enne di Rivalta è ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Aosta, ma adesso paiono scongiurate le conseguenze peggiori. Lo scalatore è caduto, ma rimanendo per fortuna legato al suo compagno, prima che arrivasse ad intervenire il Soccorso alpino valdostano.