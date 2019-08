Sfiamma una cabina elettrica, vigili del fuoco in azione a Tollegno

Questa mattina, poco prima delle 6, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente a Tollegno per una richiesta di soccorso di alcuni residenti per una cabina dell'Enel che sfiammava in prossimità delle abitazioni. Forse un cortocircuito la causa del problema, determinato dal forte temporale della notte. Al loro arrivo, le fiamme si erano estinte e, per qualche minuto, hanno monitorato la zona fino all'arrivo dei tecnici che si sono occupati di ripristinare la linea.