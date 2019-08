Rifiuta di fornire la propria identità. Denunciato un cinese

Alle 23,50 del 18 agosto, un uomo si è presentato nei locali della croce rossa di Cossato in via Amendola, probabilmente creando scompiglio. Allertati i carabinieri della locale stazione lo trovano in completo stato confusionale e senza documenti. Condotto in caserma, l'uomo si è rifiutato di fornire la propria identità ma è stato identificato poi in un 55 enne residente a Savona di origine cinese. Per questo motivo si è beccato una denuncia da parte dei militari.