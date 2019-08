Prende le sigarette e scappa senza pagare. Preso e denunciato

E' entrato nel negozio Il Tabaccaio a Pralungo, ha chiesto un pacchetto di sigarette da 5,20 euro, lo ha preso ed è scappato senza pagare in sella alla bicicletta. Il fatto era successo il 3 agosto nel paese della Valle Cervo. L'uomo, a conclusione delle indagini dei carabinieri di Andorno, è stato identificato anche grazie al riconoscimento da parte della coadiuvante 58enne e alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Si tratta di un 20enne di Andorno già noto alle forze dell'ordine per analoghi reati. L'uomo è stato denunciato per furto con destrezza.