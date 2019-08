Maltempo, tromba d'aria sull'ex Torello Viera di Strona. Cavi tranciati, alberi e tegole cadute nel Biellese orientale FOTO

Danni e disagi alla viabilità nel Biellese orientale. Sono queste le conseguenze del violento e improvviso nubifragio che si è abbattuto oggi pomeriggio, poco dopo le 17.30. Numerose le chiamate arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco per richieste di soccorso e intervento.

Nella parte meridionale di Valdilana (Valle Mosso e Soprana), a Mezzana Mortigliengo, Bioglio e Ternengo la forza del vento e dell'acqua ha piegato molti alberi e tranciato linee e cavi elettrici, creando problemi ai residenti delle zone colpite e agli automobilisti. Stanno operando, in queste ore, le squadre di Biella, Ponzone e Cossato.

La zona più colpita, però, è stata Strona, dove si è abbattuta una tromba d'aria che ha scoperchiato il tetto dell'ex fabbrica Torello Viera. Lamiere e lastre di copertura sono state scaraventate sul manto stradale. Ma non solo. Negli stessi istanti, sono volate via alcune tegole dal tetto di un'abitazione situata di fronte allo stabile. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco che stanno rimuovendo le lamiere pericolanti dal tetto e i carabinieri di Cossato così da permettere la viabilità senza rischi per le auto in transito.