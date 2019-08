Occhi al cielo a Cossato per i fuochi d'artificio FOTOGALLERY

Occhi al cielo ieri sera per il tradizionale spettacolo pirotecnico di Cossato. Giovani, famiglie, coppie, anziani: tutti radunati in piazza Croce Rossa per assistere alle luci e ai colori di un'esibizione entrata di diritto nei cuori del pubblico biellese. Grandi emozioni per il gran finale, fortunatamente non rovinato dalle prime gocce di pioggia abbattutesi a fine serata.