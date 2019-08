Cavaglià: Le opposizioni potranno accedere alle bacheche comunali

Il Consiglio Comunale di Cavaglià del 13 agosto ha discusso un'interrogazione presentata dalla gruppo di minoranza "Uniti per Cavaglià", come spiega il sindaco Mosé Brizi: "L'interrogazione riguardava le modalità della nomina del consiglio d'amministrazione della scuola materna avvenuta il 22 giugno, in quanto le precedenti nomine non scadevano tutte contemporaneamente. Dal 22 giugno, il CDA è formato da Manuela Dal Bon, Antonella Zottarelli e Guido Cabrio, e la commissione paritetica da Raffaella Marina e Augusta Bortolotto. In autunno, modificheremo lo statuto della scuola materna in modo da far cessare il CDA con la fine del mandato dell'amministrazione comunale.".

Nella seduta del 13 agosto maggioranza e opposizioni hanno raggiunto un'intesa secondo cui i gruppi consiliari di minoranza potranno pubblicare proposte, mozioni, interrogazioni nelle bacheche comunali. "Abbiamo risposto positivamente alla mozione presentata da "Uniti per Cavaglià", - afferma Brizi - che chiedeva la registrazione audio delle sedute consiliari, l'accesso alle bacheche ed al sito internet comunale. In merito a quest'ultima istanza, tutto è rimandato ad ottobre, quando la Provincia di Biella, ente gestore dei siti comunali, apporterà delle modifiche.".

A fronte di maggiori garanzie per le opposizioni, il gruppo di consigliare di maggioranza è diventato più ampio: "Nello scorso consiglio del 23 luglio, - dichiara il primo cittadino - gli assessori Monica Bertolini e Daniele Carrara si sono dimessi dalla carica di consigliere, permettendo ad Alessia Di Vita e Manuel Machieraldo di entrare in consiglio comunale.".

L'assemblea del 13 agosto ha inoltre deliberato lo scioglimento anticipato della convezione con i Comuni di Dorzano e Carisio per l'esercizio associato del servizio di segreteria comunale: "Dopo che il segretario in convezione è andato in pensione il 1 agosto, non abbiamo trovato segretari comunali che potessero occuparsi dei tre comuni. - precisa il sindaco - Abbiamo preso consensualmente questa decisione, a seguito della quale il nostro comune è seguito da un segretario che lavora anche a Quincinetto e Tavagnasco.".