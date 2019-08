Rifiuti davanti a Casa Masserano: da Ferragosto è così, avvisato chi di dovere ma nessuno interviene

Ennesima situazione di rifiuti abbandonati. E davanti alla porta di ingresso di un edificio storico risalente al XV secolo. Casa Masserano è presente al 138esimo posto della classifica nazionale di Fai (Fondo Ambiente Italiano) "I luoghi del Cuore". A mostrarci tutta la sua "bellezza" è un nostro lettore che ha accompagnato le foto con queste parole. "Situazione, oramai cronica, riguardante l'abbandono di rifiuti al Vernato, ed in particolare in via Rocchetta, di fronte a Casa Masserano, meta di ignari e stupiti turisti che, convinti di visitare un sito riportato tra quelli di maggior interesse in città, si ritrovano davanti a spettacoli di questo genere. Questa situazione si protrae dalla serata di Ferragosto e, alle 15 di oggi, non ancora risolta, malgrado la segnalazione alla Seab e al passaggio dei vari incaricati a ritirare le varie tipologie di rifiuti. Tutta la zona risulta abbastanza abbandonata a se stessa".

