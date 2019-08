Pubblicate le graduatorie di enti e associazioni che hanno ottenuto il patrocinio oneroso del Consiglio regionale

Sono state pubblicate sul sito dell’Assemblea legislativa le graduatorie dei progetti e delle iniziative di enti e associazioni che hanno ottenuto il contributo – il cosiddetto “patrocinio oneroso” – del Consiglio regionale per il periodo 1 febbraio – 30 giugno 2019.

È la prima tranche del bando annuale pubblicato dal Consiglio regionale, che ha stanziato un importo complessivo di 100mila euro per gli enti pubblici e 290mila per le associazioni senza scopo di lucro a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale, artistico, sportivo, sociale, turistico, in attuazione della legge regionale 6/77.

Le richieste di patrocinio oneroso sono state valutate da una Commissione, sulla base di parametri oggettivi e condivisi, come la rilevanza geografica dell’evento, la valenza culturale e formativa, l’impatto sull’immagine del Consiglio regionale, l’affidabilità di chi organizza. Per poter essere finanziate le iniziative, di carattere sociale, sportivo, culturale, turistico-promozionale, devono essere di interesse collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro. Non sono ammissibili iniziative la cui previsione di spesa complessiva sia inferiore a 1.000 euro o superiore a 50.000.È ora in corso l’istruttoria per le attività dal 1 luglio al 31 dicembre 2019, la cui scadenza per la presentazione dei progetti è stata lo scorso 28 giugno.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito al link http://www.cr.piemonte.it/web/contributi