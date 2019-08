I danni dell’acqua impongono lavori a Caprile, approvati interventi per 220 mila euro

Partiranno la prossima settimana i primi lavori di messa in sicurezza e ripristino a Caprile per i danni causati negli anni dall’acqua, “un grave problema per il paese i dissestamenti idrogeologici – commenta il sindaco Stefano Ferrian -, dovremmo poter fare di più. Questi lavori sono un inizio”. Grazie a Fondi ATO e a contributi della Regione per un ammontare di 220 mila euro sono stati approvati i progetti per gli interventi su ripe e strade nelle frazioni del paese.

La prossima settimana partiranno i lavori per la messa in sicurezza di una ripa pericolosa in Frazione Chiesa, che porta al monumento dei caduti. A seguire i prossimi lavori interesseranno Frazione Uccelli, Frazione Piolio che necessita di un ripristino di un camminamento e la sua estensione di poche decide di metri e infine un secondo intervento in Frazione Chiesa.