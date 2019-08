Appello urgente per Argo: ha bisogno di tanto amore e assistenza

In questo appello chiediamo più aiuti per Argo, vista la situazione di invalidità dei proprietari. Il primo che speriamo si avveri al più presto, è un'adozione: gli cerchiamo una brava famiglia che lo accolga nella sua casa possibilmente con giardino dove possa giocare e correre. È un cucciolone di 1 anno, quindi con tanta voglia di apprendere e conoscere, taglia media, arriverà a pesare sui 20 kg, va d'accordo con i suoi simili e anche con i gatti.

La seconda richiesta che facciamo, se non arriva una brava famiglia, è uno stallo: un posto sicuro dove venga seguito per evitargli l'entrata in canile che avverrà tra poche settimane. La terza richiesta per questo breve periodo è una persona volontaria e coscienziosa che abbia voglia durante la settimana di portarlo a passeggiare e farlo uscire dall'appartamento dove vive ora. Si trova a Cossato.

Per ogni info potete chiamare Carmelo al numero: 347.6220273 e andare a conoscere questa creatura meravigliosa, buona con tutti e con tanto bisogno di affetto.