Nuovo arrivo per il Biella Rugby, completata la rosa 2019/20

Il livornese Jacopo Tommaselli completa la rosa gialloverde per la stagione sportiva 2019/20. Mediano di mischia del 1996, ha esperienze pregresse in categoria e ha giocato l’ultima stagione in Top 12 con la maglia del Valsugana Rugby.

Della sua scelta di tornare a giocare in Piemonte, l’atleta toscano dice: “Mi hanno sempre parlato molto bene di Biella e del suo ambizioso progetto, mi è sembrato il posto migliore per rimettermi in gioco e affrontare una nuova esperienza”. Tommaselli sarà presente al primo raduno ufficiale prestagione previsto per questa sera alla Cittadella del Rugby di Biella alle 19.45.