Nove equipaggi alla Pedalonda di Viverone, primi Emanuele e Raffaele Pionna

Sono stati 9 gli equipaggi che ieri mattina, 18 agosto, hanno partecipato all'ottava edizione di Pedalonda, la divertente gara di pedalò al lago di Viverone. Primo classificato l'equipaggio formato da Emanuele e Raffaele Pionna. Secondi Denni d'Onofrio e Gaetano Pitarresi, terza la coppia Moreno Bertagia, Francesco Tolomei.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione rendendo possibile lo svolgimento" dichiarano gli organizzatori, il Team Road Runner. "Un ringraziamento al comune di Viverone per la collaborazione e a tutti i nostri sponsor, non per ultimi chi ha fornito i pedalò".