Newcastle, l'Italia di Federico Salton è campione del mondo nel volley

"A dispetto del risultato di 2-0 è stata una finale tiratissima. Sono e siamo veramente felici". Queste le prime parole di Federico Salton da campione del mondo ai giochi a squadre per trapiantati (Official World Transplant Games) in corso di svolgimento a Newcastle in Inghilterra. A poche ore dalla partenza di venerdì scorso, ieri domenica 18 agosto, si è avverato il sogno della medaglia d'oro. "Se arriviamo in finale vorrà dire che siamo migliorati" ci aveva raccontato Salton.

E questo risultato è più che un miglioramento, è un vero successo. Percorso netto quello azzurro che ha disputato gli incontri perdendo solo un set in qualificazione proprio contro l'Olanda. Nelle qualificazioni ha battuto gli Usa 2-0, così è stato in semifinale contro i padroni di casa della Gran Bretagna 1 e nella finalissima contro gli "orange" dell'Olanda. "E' tutto bellissimo, emozionante -racconta Salton-. A distanza di vent'anni torniamo a vincere l'oro nella pallavolo". E ora sotto con il calcio. Ad oggi pomeriggio, lunedì 19 agosto, il bronzo è stato appena conquistato da pochi minuti.