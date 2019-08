Grigliate e musica anni '70/'80, torna al Ricetto di Candelo il Saturday Night

Ritorna Saturday Night, la festa estiva di Viviamo Candelo, evento nato nel 2017 come una scommessa ben riuscita ora giunta alla terza edizione. L'evento patrocinato dal comune di Candelo e organizzato in stretta collaborazione con la pro loco di Candelo, TAC-Team Associazioni Candelesi e gruppo alpini di Candelo, si svolgerà 24 agosto con la mitica musica anni '70/'80 con l'animazione di dj Tere e il gruppo Woodstock Family accompagnato da DJRZanka.

L'iniziativa, a scopo benefico (il cui ricavato sarà devoluto alla scuola di Candelo), è prevista per sabato 24 agosto dalle 21.30 a Candelo, in Piazza Castello, interno Ricetto. Anche quest'anno, dalle 19, sarà possibile cenare al Ricetto con l'iniziativa "Grigliata tra le Rue del Ricetto". E' gradito abbigliamento a tema. Per informazioni generali: viviamocandelo@gmail.com o pagina facebook Viviamo Candelo.