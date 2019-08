Tra arte e cultura, successo di pubblico a Rosazza FOTOGALLERY

Fine settimana all'insegna della cultura a Rosazza: incredibile il successo della mostra fotografica su Rosazza organizzata da Federica Vanni Fioret e Mariella Fornero che ieri è giunta al termine e che ha visto la partecipazione di quasi 400 visitatori.

Di altissimo livello anche l'incontro organizzato dal Fai Delegazione di Biella sabato sera nell'elegante circolo del Tennis di Rosazza per la raccolta degli ultimi fondi necessari per il compimento del restauro del monumento "Le voci della Montagna" di Leonardo Bistolfi realizzato in memoria di Federico Rosazza nel decimo anniversario della sua dipartita.

“Il successo di entrambi gli appuntamenti è il segno tangibile della possibilità di fare cultura anche in un piccolo borgo di montagna quale è Rosazza e dell'amore radicato in chi in questo borgo è cresciuto – spiega il sindaco Francesca Delmastro - La stagione 2019 ha visto una rinata Rosazza che si è aperta in tutte le sue bellezze sin dalle giornate di Primavera del Fai e che ora, in piena stagione, si esprime al meglio accogliendo centinaia di turisti col naso all'insù ed a bocca aperta con somma soddisfazione di amministratori e cittadini”.