Dal Nord Ovest - Pensionato muore schiacciato da una pianta

Un pensionato è morto oggi pomeriggio, lunedì 19 agosto, poco dopo 16 schiacciato da una pianta in via Ticino Novelli, alla periferia di Castelletto Sopra Ticino, nei pressi della riva del fiume. L’uomo era andato sul posto per tagliare della legna, ma è rimasto vittima di un tragico incidente. Inutile l’intervento del personale del 118, che non ha potuto far altra che constatarne il decesso.