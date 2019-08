Week end da bollino rosso: Due alloggi svaligiati e un furto in auto

Tra colpi sono stati messi a segno nel week end, uno mentre la famiglia era in vacanza. Si tratta proprio dell'appartamento al terzo piano di via Bertodano a Biella di una donna di 68 anni che dopo il rientro dalle ferie, dal 9 al 18 agosto, si è trovata tutto sotto sopra. I ladri hanno portato via diversi monili in oro per un danno ancora da quantificare. La curiosità è data dall'assenza di segni di forzatura. Indagini affidate ai carabinieri.

Anche a Cerrione in via Crosa, tra le 11 e le 15 di ieri, i malviventi dopo aver forzato la finestra al piano terra, hanno rubato gioielli d'oro e denaro contante nella casa di proprietà di un 57enne. Diverso il furto invece a Roppolo in via Petiva nelle vicinanze del cimitero. I soliti ignoti hanno aperto un'auto tipo Suzuki portando via documenti, soldi e bucando anche un copertone del mezzo di proprietà di un 25enne. Non essendo presente la gomma di scorta il giovane ha dovuto far intervenire il carro attrezzi. Indagini affidate ai carabinieri.