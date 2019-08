Quasi 2000 persone controllate, 9 indagate e 41 sanzioni: I controlli della Polfer

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi, disposti durante il periodo di Ferragosto, 1996 sono state le persone controllate, 9 indagate, 41 sanzioni amministrative elevate di cui 25 in materia di sicurezza ferroviaria: questi i risultati conseguiti dal 10 al 15 agosto dal Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle D’Aosta. 218 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 63 quelle a bordo treno per un totale di 163 treni scortati, mentre sono stati 17 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare il fenomeno di furti in danno dei viaggiatori. 733 gli stranieri identificati di cui 5 in posizione irregolare sul Territorio Nazionale, accompagnati negli uffici.

In particolare, personale di questo Compartimento, procedeva ad indagare per furto aggravato un cittadino extracomunitario minorenne sprovvisto di regolare titolo di soggiorno, il quale, all’atto del controllo, veniva riconosciuto visionando le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, come autore materiale di una serie di furti in danno di viaggiatori, perpetrati nei decorsi giorni, presso la Stazione di Porta Susa. Si segnala inoltre, il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, di un cittadino nigeriano trovato in possesso di documenti d’identità intestati ad altra persona, sorpreso da personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Alessandria a bordo di un convoglio regionale.