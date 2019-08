Frattura per il bimbo di 5 anni vittima dell'incidente al parco giochi a Cossato

E' stato dimesso intorno alle 8,30 della mattinata odierna (lunedì 19 agosto, ndr) il piccolo di 5 anni che ieri pomeriggio, dopo le 18, è stato vittima di un incidente al parco giochi di Cossato. Il bimbo, residente nel vercellese, mentre giocava si è procurato la frattura all'avanbraccio per una prognosi di 25 giorni.

Immediatamente soccorso anche dall'equipe medica del 118 è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, in codice giallo. Dopo le cure e gli accertamenti il bambino è stato tenuto in osservazione per tutta notte. Stamattina le dimissioni.