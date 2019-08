Bioglio: Ospite della Comunità il Punto finisce in ospedale. Dinamica da accertare

Stralavoro oggi per il pronto soccorso dell'Ospedale di Ponderano e per le forze dell'ordine. Oltre ai coinvolti nella maxi rissa dei giardini è arrivato in ambulanza, trasportato dai sanitari del 118, coadiuvati dai Carabinieri di Cossato, anche un ospite della Comunità Il Punto di Bioglio, con ferite all'avambraccio che si è procurato con un coltello. Al momento la dinamica dell'accaduto non è nota in quanto ancora non sono trapelate informazioni dalle forze dell'ordine. Seguiranno aggiornamenti.