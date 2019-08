Bioglio in Festa, si chiude il sipario. La messa celebrata dal vescovo Farinella

Si è conclusa ieri sera, 18 agosto, la cinque giorni di Bioglio in Festa, che ha preso il via lo scorso 14 agosto. Oltre alle specialità gastronomiche proposte dalla cucina, ogni giorni è stato caratterizzato da un evento, dalla corsa StraBioglio per Aism al torneo di scala 40, dal pranzo dell’Assunta al 2° motor meeting Bioglio “Storiche a cena”, dal Cosplay Party alla lotteria.

Non sono mancati poi i momenti religiosi come la messa di ieri, 18 agosto, celebrata nella chiesa parrocchiale dal vescovo di Biella, Roberto Farinella, alla presenza del sindaco Stefano Ceffa e delle altre autorità.

"Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, fondamento della nostra fede" ha detto monsignor Farinella durante l'omelia. "L'unico vanto che ogni vescovo può presentare è quello di aver ricevuto il dono della fede. Siamo qui perché il Signore ha avuto amore nei nostri confronti, un amore così grande da averci donato suo figlio. Questo è il grande dono della fede cristiana: essere liberi di accoglierlo".