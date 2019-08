Una Casa della Salute al The Place

A fianco di The Place, dove sono presenti i marchi Ermenegildo Zegna e Agnona, alle porte di Biella, verrà aperto, in autunno, il Poliambulatorio Specialistico Diagnostico gestito dal Gruppo Casa della Salute, rete di poliambulatori specialistici privati già presente in Liguria (Genova, Busalla, Albenga) e in Piemonte (Alessandria).

Nella nuova struttura sanitaria, promossa dal Gruppo Ermenegildo Zegna anche come momento di sostegno allo sviluppo sociale del territorio, oltre che strumento di welfare aziendale per i dipendenti del Gruppo e delle aziende collegate, verranno assicurate prestazioni di diagnostica per immagini, visite specialistiche, prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio, terapie di fisioterapia e rieducazione funzionale, assieme a cure odontoiatriche assicurate dalle competenze della società Denti e Salute.

Il Poliambulatorio sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Grazie ad un modello organizzativo basato su avanzate tecnologie, le persone che accederanno ai servizi pagheranno un costo inferiore al ticket fissato dal Servizio Sanitario Regionale per alcune specialità. Casa della Salute, non essendo convenzionata con il Servizio Sanitario, non riceverà rimborsi per le prestazioni effettuate, con un evidente risparmio per la spesa pubblica, assicurando alta qualità a tariffe accessibili, senza liste d’attesa.

Assieme alla proprietà di Casa della Salute che ne avrà il controllo, partecipano alla società il Gruppo Ermenegildo Zegna e l’Ing. Rosario Bifulco, che vanta una lunga e ampia esperienza manageriale e imprenditoriale in ambito sanitario, a partire dalla fondazione e realizzazione del gruppo ospedaliero Humanitas.