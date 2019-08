Rifiuti abbandonati in città, nuova segnalazione al Villaggio Lamarmora

Continuano le segnalazioni di rifiuti abbandonati nel quartiere del Villaggio Lamarmora. A distanza di alcuni giorni dal precedente articolo (leggi qui), sono giunte altre segnalazioni di cittadini esasperati per l’abbandono di spazzatura in siti non idonei.

Questa volta a contattarci sono stati dei residenti di Via Piemonte, a ridosso della scuola elementare. Al mattino infatti sono comparsi dei sacchi di rifiuti abbandonati come si vede nelle foto allegate in mezzo alle aiuole e su un cornicione. Non è la prima volta che capita e esasperati da questi gesti non proprio civili alcuni residenti si sono rivolti ai vigili urbani in più di una occasione. I cittadini chiedono l’intervento delle istituzioni.