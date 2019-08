Riceviamo e pubblichiamo:

"Un bel dire di usare le piste ciclabili. Oggi sono andata con i miei due bimbi a fare un giro in bici, in viale Macallè: pista ciclabile impraticabile in quanto le piante la invadono. Io le posso anche schivare ma i miei bimbi se le prendono in faccia rischiano di farsi male. Forse è il caso che qualcuno le sistemi”.