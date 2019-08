"Da tempo Tim non è più affidabile", la segnalazione di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo:

"La presente per informare che il servizio TIM non è più da tempo adatto ad un mondo che richiede massimo valore all'affidabilità e alla disponibilità di un servizio internet efficiente, per il quale si paga un canone per servizi che tuttavia non vengono mai garantiti. Per l’utente che non vive nelle città metropolitane e quindi non può accedere alla fibra è diventato problematico, a seguito di un guasto ad una centralina della linea ADSL, poter riavere il servizio compreso nel contratto e pagato ma non fornito.

E così Tim impedisce, a me come utente ma anche come cittadina impegnata in una mission di carattere oncologico, di tenermi in contatto con pazienti e famigliari, inviare e ricevere documenti in tempo reale, gestire siti web, di pubblicare informazioni ed articoli scientifici, di gestire campagne di sensibilizzazione oncologica sul web e sui social.

Questa è solo una parte delle cose che come utente potrei fare con una buona connessione internet, ma NON posso fare perché il servizio mi è negato a causa di una mancanza di programmazione ed un’organizzazione assai carente a livello nazionale. Chiedo che il Ministero approfondisca, con propri mezzi, la organizzazione e la gestione della ditta in questione che non offre quello che promette".