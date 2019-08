Virtus Biella, un'altra biellese alla corte di coach Venco: arriva il secondo libero Sara Mainini

Un secondo libero per rinforzare il roster di prima squadra e under 18. Ecco il comunicato della società del presidente Nicolò Pizzato. "La Virtus Biella è lieta di annunciare l'accordo con la giocatrice Sara Mainini per la prossima stagione 2019/2020. Libero, 16 anni, alta 1,69, è biellese ed è cresciuta nelle fila del nostro club dall'età di 5 anni. Nelle ultime due stagioni ha giocato in serie D nella fila del Gaglianico Volley School. Proprio in questa occasione ha conosciuto il ruolo di libero. Ora si appresta a tornare in nerofucsia e affrontare la nuova avventura in prima squadra e under 18. Bentornata Sara!"

Le parole di Sara Mainini. "Sono molto felice di tornare a casa. Non vedo l'ora di provare questa grandissima esperienza e opportunità. Spero di fare il meglio possibile. Sarà importantissimo svolgere allenamenti di alto livello per la mia crescita tecnica. Ultimamente ho visto il tifo al PalaSarselli ed è davvero tanta roba. Non vedo l'ora di provarlo. Gli anni in cui ho giocato con la Virtus indossavo la maglietta con il 23, il mio numero preferito. Ma qualsiasi sia il numero sulla schiena, per il prossimo campionato, andrà benissimo. Con coach Venco credo di poter fare una buona crescita personale. Sono molto grata al club per avermi offerto questa opportunità che io definirei una seconda chances a Chiavazza".

Il commento del Ds Franco Vecco Garda. "Cercavamo un secondo libero da affiancare a Baratella. Sara è biellese e questo fattore lo abbiamo tenuto in forte considerazione. E' venuta a fare qualche allenamento al PalaSarselli e per coach Venco è un prospetto futuro sul quale poter lavorare. Mainini si allenerà con il roster della B1 e sarà fondamentale per l'Under 18".