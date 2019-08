Valdilana Biogliese, la nuova squadra di calcio

Dopo il Comune unico arriva anche la squadra di calcio. Valdilana avrà la sua formazione che militerà in Prima categoria. E' nata la Valdilana Biogliese, dalla fusione tra la storica Stella Alpina (a sua volta frutto dell'unione di Trivero e Ponzone) e della Biogliese Valmos.Una società che avrà il settore giovanile completo: dalla prima squadra che giocherà in Prima categoria fino ai Primi calci.

Presidente Salvatore Giordano, ex massimo dirigente della Biogliese Valmos, vice invece Andrea Braga che è stato presidente negli ultimi anni alla Stella Alpina. Il campo di calcio della prima squadra sarà quello di Valle Mosso, le giovanili avranno a disposizione i terreni di gioco di Ponzone e Bioglio. La prima squadra è stata affidata al d.s. Roberto Scipioni, Norberto Inglesi sarà ancora l’allenatore.

Nello staff tecnico Mario Salvi come vice e Daniele Marangon come preparatore dei portieri. Dirigenti: Alessio Garreffa in qualità di dirigente, così come Fabrizio Sasso, Andrea Braga sarà responsabile dell’attività giovanile.