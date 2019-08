Al via la stagione di Edilnol Pallacanestro Biella: Ecco i primi appuntamenti della stagione 2019/20

Edilnol Pallacanestro Biella comunica le date di inizio raduno per la stagione 2019-2020. Primo appuntamento, come di consueto, con le visite mediche presso gli studi medici dei dottori Pier Giorgio Castelli e Paolo Garavoglia da lunedì̀ 19 a mercoledì 21 agosto.

La squadra si sposterà venerdì 23 e sabato 24 agosto al centro Fisiokinetik di Vigliano per una due giorni di riattivazione motoria agli ordini del preparatore atletico rossoblù Roberto Marocco. Seduta mattutina e pomeridiana entrambi i giorni, aperte al pubblico. Lunedì 26 agosto si terrà la prima seduta di allenamento presso il Biella Forum, l’occasione giusta per tutti i tifosi che potranno seguire i primi momenti sul campo del team di Paolo Galbiati. Mercoledì 28 agosto la squadra si sposterà a Bielmonte per il consueto ritiro in altura, un primo importante momento per oliare i meccanismi in vista della nuova stagione.

L’ultimo giorno di ritiro, domenica 1 settembre, si terrà il primo test amichevole della stagione contro Gessi Valsesia, con palla a due alle 17. La società comunica che l'atleta Emmanuel Omogbo arriverà in Italia lunedì 26 agosto, pronto ad aggregarsi alla squadra per il ritiro di Bielmonte.

Di seguito ecco l’elenco dei convocati, in rigoroso ordine alfabetico: Simone Barbante, Riccardo Bassi, Gianmarco Bertetti, Joseph Jonathan Blair, Giordano Bortolani, Lodovico Deangeli, Daniel Donzelli, Eric Lombardi, Federico Massone, Emmanuel Omogbo, Ed Polite Jr., Matteo Pollone e Lorenzo Saccaggi.