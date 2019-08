Terribile schianto in mattinata: due auto in fiamme - Cronaca dal Nord Ovest

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 5,30, sulla provinciale 4 nel territorio del comune di Trecate. Due auto, di cui una alimentata a metano, si sono scontrate e una ha preso fuoco. Per fortuna non ci sono state conseguenze serie per i quattro occupanti delle vetture tutti portati dal 118 in ospedale con codici verdi di lieve entità. Sul posto anche e una squadra di Vigili del fuoco del comando di Novara, che ha spento l'incendio.