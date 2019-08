Lite degenera in omicidio, marito uccide la moglie e poi si costituisce - Cronaca dal Nord Ovest

Tragedia a Torino in questa domenica post ferragostana. Una lite tra marito e moglie è degenerata, portando l'uomo ad uccidere la donna, dopo averla colpita con un grosso oggetto contundente. E' successo in corso Orbassano 255. L'uomo, che pare soffrisse di depressione, si è costituito nel primo pomeriggio alle forze dell'ordine. Protagonista dell'omicidio un cittadino italiano classe 1954, che ha colpito la moglie usando probabilmente una sorta di stiletto, un oggetto lungo e appuntito. Dopo qualche ora la telefonata al 112, numero unico delle emergenze, per denunciare l'accaduto.