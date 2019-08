In fiamme da sabato notte un'autoricambi vicino alla stazione di Arona - Cronaca dal Nord Ovest

Sono ancora al lavoro questa mattina, ininterrottamente dalle 23.30 circa di ieri sera, le squadre dei vigili del fuoco per domare un grosso incendio scoppiato in un centro di vendita di autoricambi ad Arona, in una zona centrale nei pressi della stazione ferroviaria.

Le fiamme si sono levate subito alte accompagnate da una densa colonna di fumo nero dopo che un forte boato aveva fatto tremare i muri in tutta Arona. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco arrivate da tutta la provincia, oltre alle forze dell’ordine. Non sono segnalati feriti, ma per precauzione, vista la vicinanza della ferrovia, è stato rallentato il traffico dei treni nel tratto interessato dell’incendio.