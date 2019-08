Tamponamento tra due auto alla rotonda per Ponderano

Sono in corso gli accertamenti per vagliare l'esatta dinamica del tamponamento avvenuto poco fa , intorno alle 12 di oggi, sulla strada provinciale 400, in prossimità della rotonda per Ponderano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto messe nel frattempo in sicurezza dai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia per i rilievi e i sanitari del 118 per le prime cure del caso. Non si conoscono al momento le generalità ma alcune delle persone a bordo sono state trasportate in ospedale. Seguiranno aggiornamenti.