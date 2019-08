Occhieppo Superiore: Fa la rotonda e centra un parapedoni. Centauro in codice giallo FOTOGALLERY

Pochi minuti prima delle 22, ad Occhieppo Superiore in strada Cimitero, mentre si accingeva ad affrontare la rotonda con la sua moto KTM, l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il parapedoni rimbalzando sull'asfalto. Sul posto 118 che ha trasportato il motociclista all'ospedale in codice giallo e gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per determinare le cause del sinistro.