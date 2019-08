Incidente in un parco a Cossato, bimbo di 5 anni trasportato in Ospedale

Non sono ancora chiare le cause dell'episodio accaduto nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, a Cossato. Un bambino di 5 anni è rimasto ferito mentre si trovava al parco. Al momento non è nota la gravità dell situazione, ma il piccolo è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Ora si trova all'ospedale di Ponderano sotto le cure del 118. Seguiranno eventuali aggiornamenti.