Guasto ad un'auto e olio sulla strada a Quaregna Cerreto

Alcuni problemi alla viabilità ieri pomeriggio a Quaregna Cerreto per una Hyundai vittima di un guasto ai braccetti e alla coppa dell'olio. Il danno ha purtroppo causato lo sversamento del liquido sul manto stradale creando pericolo per la circolazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la viabilità e il personale adibito alla pulizia dell'ambiente. Il veicolo è stato in seguito recuperato dal carro attrezzi e la situazione è tornata alla normalità.