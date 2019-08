Furgone scarica gomme e lamiere sulla strada del Brianco, il sindaco di Salussola: “Atto che si commenta da solo”

L'inciviltà non conosce confini. Ieri pomeriggio, un passante ha notato un furgone che scaricava rifiuti sulla strada del Brianco, a Salussola e ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Gomme, pneumatici, lamiere ed altri materiali di scarto erano stati abbandonati a bordo strada, in prossimità di un canale. Giunti sul posto, i carabinieri prendevano atto della situazione ma purtroppo il testimone non è riuscito a prendere la targa.

Dell'accaduto è stato informato il sindaco Carlo Cabrio che dichiara: “Quest'atto si commenta da solo. Possiamo mettere tutte le telecamere che vogliamo ma il Brianco è un territorio vasto e desertico e purtroppo non c'è soluzione. Da quando sono sindaco, ci adoperiamo per raccogliere i rifiuti quattro volte all'anno. Basti pensare che nei primi anni abbiamo recuperato 70 quintali di rifiuti”.