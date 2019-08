Biella, anziana soccorsa Vigili del fuoco e 118 nella sua abitazione FOTO

Persona soccorsa in via Bona a Biella nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto. Per motivi da accertare, una donna anziana si è trovata in difficoltà dopo essere caduta nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con l'autoscala si sono arrampicati fino al balcone dell'alloggio per aprirlo da una finestra, permettendo così ai sanitari del 118 di entrare e soccorrerla. Con loro anche una pattuglia della Polizia. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.