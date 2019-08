Biella: A fuoco discarica abusiva. Degrado in Strada Regione Croce FOTOGALLERY

Le fiamme in Strada Regione Croce a Biella hanno rivelato ai Vigili del Fuoco intervenuti una realtà sconcertante. Una immensa discarica a cielo aperto colma di rifiuti di ogni genere ha preso fuoco poco prima delle 22. Pare che questa situazione si protragga da parecchio tempo e che cittadini incivili abbiano preso l'abitudine di usare questa zona come una vera e propria discarica ignorando volutamente che esiste un servizio di ritiro ingombranti gratuito fornito da SEAB. L'amministrazione comunale non può non accogliere l'appello dei residenti preoccupati per la loro salute che chiedono di risolvere definitivamente la situazione con la completa rimozione del materiale e pesanti sanzioni per i colpevoli.